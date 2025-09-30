Haberler

Manyas'ta Çeltik Hasadı Başladı, Verim Yüksek Maliyetler Artmış Durumda

Manyas'ta Çeltik Hasadı Başladı, Verim Yüksek Maliyetler Artmış Durumda
Balıkesir'in Manyas ilçesinde 100 bin dekarlık alanda çeltik hasadına başlandı. Bu yıl baldo ve osmancık türlerinde yüksek verim elde edilirken, üreticiler artan maliyetlerden şikayetçi.

Manyas ilçesinde mayıs ayında ekimi yapılan çeltikler 120 günlük yetişme sürecinin ardından hasat edilmeye başlandı. Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Manyas Ovası'nda bu yıl iri taneli baldo ve orta daneli Osmancık türlerinde yüksek verim elde edildi.

Kırsal Kızık Mahallesi'nde çeltik üretimi yapan Ergün Kara, geçen yıla oranla verimin daha da arttığını belirterek, "Geçen yıl iyi verim aldık dedik ama bu yıl daha da iyi oldu. İri ve orta daneli ürünlerde 800-900 kilogram civarında verim alıyoruz. Malımıza talep var, uzun yıllardan beri ilk kez ürünümüzü peşin satıyoruz. Ancak maliyetlerimiz çok arttı" dedi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden de ilçede 100 bin dekarlık alanda hasadın başladığını ifade ederek, "Verimlerimiz çok güzel. Ancak çeltikte maliyetler yüksek. Bir dekar çeltik ortalama 22 bin lira maliyet oluşturuyor. Özellikle gübre ve ilaç fiyatlarının kontrol altına alınması kazancımızı artıracaktır. Şu anda kilosu 42 liradan alınıyor. Üretici olarak 45-50 lira bandında fiyat bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
