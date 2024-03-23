Manisa Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Don Zararı Tespit Çalışmaları Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece meydana gelen don olayından etkilenen üzüm bağlarında zarar tespit çalışmalarına başlandı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arazilerde don zararı tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "23 Mart tarihinde ilçemiz genelinde eksi 1 derece ile eksi 3 derece aralığında düşük sıcaklıklar meydana gelmiş olup yapılan arazi kontrollerinde bazı bölgelerde asmaların düşük sıcaklıklardan etkilendiği gözlemlenmiştir. Müdürlüğümüzce hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun." dedi.

Don olayından Ahmetağa, Bereketli, Afşar, merkez Kavakkırı gibi mevkilerde yüzde 10 ile 20 arasında zarar olduğu, çalışmaların pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı. - MANİSA