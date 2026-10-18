Malatya Doğanşehir'de elma hasadı başladı, 20 bin ton rekolte bekleniyor

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 çeşit üretilen elmadan bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede "golden", "star", "granny smith" ve "misket" türlerinde üretim yapıldığını ve rekoltenin bu yıl yüksek olduğunu söyledi.

Aroma ve kalite bakımından oldukça verimli bir sezon geçirildiğini anlatan Tanışık, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla ilçemizde elma hasadına başladık. Elmalarımızda bu yıl kara leke veya kurt olmadığı için ürünlerimizin kalitesi gayet iyi. Bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte bekliyoruz ancak fiyatlar maalesef düşük seyrediyor. Meyve suyuna giden elma 2,5 liradan, sofralık elma ise 10 liradan alıcı buluyor. İlçemizde soğuk hava deposu yetersizliği nedeniyle ürünlerimizi depolayamıyor, doğrudan pazarlamak zorunda kalıyoruz. Ürünümüzün hak ettiği değeri bulması için Doğanşehir Belediyesi ile iş birliği içinde adımlar atıyoruz."

Tescil için başvuru yapılacak

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Doğanşehir elmasının markalaşması ve tanıtımı için yoğun çalışma yürütüldüğünü dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Hasat döneminde üreticilerimizin yanındayız. Doğanşehir elmasının coğrafi işaret tescil belgesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacak tüm evraklarımızı hazırladık, başvurumuzu yapıyoruz. Amacımız, bu kaliteli ve lezzetli ürünümüzü tüm Türkiye'ye hak ettiği şekilde tanıtmaktır. Ayrıca soğuk hava deposu projesinde de Doğanşehir Ziraat Odası ile ortak hareket ediyoruz."

Kaynak: AA