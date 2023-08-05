Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün harcamaları arttı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılına ait 'Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre, harcamalarında büyük bir artış yaşandı. Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın aynı döneminde harcama miktarı yüzde 96 oranında artarak 1 milyar 245 milyon 288 bin 991 TL oldu. Personel giderleri ise yüzde 116 artış gösterdi.

MAHİR BAĞIŞ

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılına ait "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na" göre; geçen yılın ilk altı ayında toplam 635 milyon 341 bin 959 TL harcanırken bu yılın ilk altı ayındaki toplam harcama miktarı yüzde 96 oranında artarak 1 milyar 245 milyon 288 bin 991 TL oldu. Rapora göre; kurumun personel giderleri 2022 yılının ilk 6 ayında 206 milyon 320 bin 793 TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 116,20 artarak 446 milyon 62 bin 195 TL oldu. Kurumda personele verilen yolluklarda geçen yıla göre büyük artış kaydederek 776 bin 810 TL'ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede tasarruf tedbirlerinin yanı sıra; temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda dikkatli olunması istenmişti.

Maden Teknik Arama ve Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda" kurumun harcamaları kalem kalem listelendi.

2022 yılının ilk altı ayında genel müdürlük bütçesinde toplam 635 milyon 341 bin 959 TL harcanırken 2023 yılının ilk altı ayındaki toplam harcanın miktar yüzde 96 oranında artarak 1 milyar 245 milyon 288 bin 991 TL oldu. Genel müdürlük, geçen yıl toplam 1 milyar 714 milyon 350 bin 52 TL harcama yapmıştı. Raporda, 2023 yılı sonunda toplam bütçe gelirinin yüzde 75,52 oranında artarak 3 milyar 380 milyon 268 bin 600 TL harcama yapılacağı tahmin edildi.

PERSONEL GİDERİ YÜZDE 116 ARTTI

Söz konusu raporda personel giderleri 2022 yılının ilk 6 ayında 206 milyon 320 bin 793 TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 116,20 artarak 446 milyon 62 bin 195 TL oldu.

MAL VE HİZMET ALIMI YÜZDE 130 ARTTI

MTA'nın söz konusu tarihlerde mal ve hizmet alım giderleri 53 milyon 357 bin 353 TL'den 122 milyon 875 bin 708 TL'ye yükselerek yüzde 130,29 oranında artış gösterdi.

YOLLUKLARDA BÜYÜK YÜKSELİŞ… SADECE ALTI AY BOYUNCA 776 BİN LİRA YOLLUK ÖDENDİ

MTA bünyesinde çalışan personelden çalışma bürolarında görevlendirilen büro yetkilisi ile diğer personele sadece resmi gidiş ve dönüşleri için ödenen yolluk miktarı zirve yaptı. Personele ödenen yolluklar 2022 yılında 1 milyon 179 bin TL iken bu rakam 2023 yılının sadece ilk altı ayında 776 bin 810 TL'ye yükseldi. Yıl sonu ödenecek tahmini tutar ise 2 milyon 44 bin TL olarak hesaplandı.