Kütahya Emet'te ceviz hasadı başladı, yüksek rekolte üreticileri sevindirdi

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünün Cevizdere bölgesinde ceviz hasadı başladı. Bakımı zamanında yapılan ve elverişli hava şartlarından olumlu etkilenen ceviz ağaçlarında yüksek rekolte ve ürün kalitesi üreticileri sevindirdi.

Emet ilçesinde tarımsal üretimin önemli kalemlerinden biri olan cevizde hasat sezonuna girildi. Cevizdere bölgesindeki bahçelerde üreticiler ve bölge sakinleri, cevizleri toplamak ve kabuklarından ayırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu yıl ürün miktarının ve kalitesinin yüksek olması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Arkadaşlarına ceviz hasadında yardım etmek için Cevizdere bölgesindeki bahçelere giden Kadir Dönmez, sezonun oldukça bereketli geçtiğini söyledi. Ceviz yetiştiriciliğinin emek ve titizlik gerektirdiğini belirten Dönmez, "Her meyve ağacında olduğu gibi cevizde de zamanında ve doğru bakım yapıldığında, üzerine bir de iklim ile hava şartları elverişli gittiğinde ağaçlar ürününü bolca veriyor. Bu yıl Cevizdere bölgesinde maşallah bereketli ve kaliteli bir rekolteye şahit oluyoruz" dedi.

Bölgede imece usulüyle gerçekleştirilen ceviz toplama ve soyma işlemlerinin ardından ürünlerin kurutularak pazara sunulacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı