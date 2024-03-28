Kütahya'da meyve bahçelerinde liken oluşumları gözlemlendi

Kütahya'nın Şaphane ilçesi Karamanca köyünde meyve bahçelerindeki ağaçlarda liken oluşumlarını gözlemlemek amacıyla arazi kontrolleri yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Şaphane Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Karamanca köyünde bulunan meyve bahçelerindeki ağaçlarda liken oluşumlarını gözlemlemek amacıyla arazi kontrolleri yapıldı. - KÜTAHYA