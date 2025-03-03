Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Kütahya'da Hayvancılık İşletmesine Süt Sağım Sistemi Kuruldu

Kütahya'da Hayvancılık İşletmesine Süt Sağım Sistemi Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şaphane ilçesinde bir hayvancılık işletmesine kurulan süt sağım sistemi ve soğutma tankı, çiğ süt destekleme ödemelerinde ilave destek almak için kaydedildi.

Şaphane ilçesinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine kurulan süt sağım sistemi ve soğutma tankının çiğ süt destekleme ödemelerinde ilave destek alması için şahıs tankının kayıt ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Karacaderbent Mahallesi'nde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine kurulan süt sağım sistemi ve soğutma tankının, Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne tanımlanarak 2025-2026 yıllarında yapılacak çiğ süt destekleme ödemelerinde ilave destek alması için şahıs tankının kayıt ve kontrol işlemleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
img

Kuzey Kore, 5 yıl sonra ilk kez turistlerin ziyaretine izin verdi
img

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minik Nazlı'nın babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı! Ağlatan anlar
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Suriyeliler araç piyasasını düşürdü! 100 bin TL daha ucuza satıyorlar

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.