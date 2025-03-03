Kütahya'da Hayvancılık İşletmesine Süt Sağım Sistemi Kuruldu

Şaphane ilçesinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine kurulan süt sağım sistemi ve soğutma tankının çiğ süt destekleme ödemelerinde ilave destek alması için şahıs tankının kayıt ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Karacaderbent Mahallesi'nde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine kurulan süt sağım sistemi ve soğutma tankının, Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne tanımlanarak 2025-2026 yıllarında yapılacak çiğ süt destekleme ödemelerinde ilave destek alması için şahıs tankının kayıt ve kontrol işlemleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA