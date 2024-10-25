Kütahya'da Hastalıktan Ari İşletme Sayısı Arttı

Kütahya'da hastalıktan ari işletme sayısını artırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son olarak Aslanapa ilçesinde Nasuh Çelik isimli girişimcinin işletmesinde yapılan teknik denetimler ve hastalık testleri sonucunda, işletme hastalıktan ari belgesi almaya hak kazandı.

Nasuh Çelik'e hastalıktan ari belgesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay tarafından makamında takdim edildi. - KÜTAHYA