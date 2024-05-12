Kütahya'da çiftçilere Nohut Antraknozu hastalığına karşı yüzde 100 hibeli ilaç dağıtıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere Nohut Antraknozu hastalığına karşı yüzde 100 hibeli 103 adet ilaç dağıtıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi kaynaklı olarak gerçekleştirilen "Sözleşmeli Nohut Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma" projesi çerçevesinde Eskiyüreğil ve Eynegazi köylerinde proje dahindeki çiftçilere yüzde100 hibeli 103 adet Nohut Antraknozu hastalığına karşı ilaç dağıtıldı. - KÜTAHYA