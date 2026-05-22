Kütahya'da ithal besilik danaların aşılama ve sağlık kontrolleri yapıldı

Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Brezilya'dan getirilen ithal besilik danalar için millileştirme çalışmaları kapsamında aşılama, sağlık kontrolü ve kan numunesi alımı gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde hayvanlardan gerekli testlerin uygulanabilmesi amacıyla kan numuneleri alınırken, sağlık taramaları ve aşılama işlemleri de tamamlandı.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması, hastalık risklerinin önlenmesi ve kayıt süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA

