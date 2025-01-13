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Kuşadası'nda Özel Sektör Büyüme Oranı Yüzde 4,21

Kuşadası'nda Özel Sektör Büyüme Oranı Yüzde 4,21
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Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan 2024 Kuşadası Ticari Envanter çalışmasında, ilçedeki özel sektördeki büyüme oranı yüzde 4,21 olarak belirlendi. 2011 yılından beri her yıl güncellenen envanter, 13 yılda Kuşadası ekonomisinde yüzde 83 büyüme sağlandığını ortaya koydu.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan Kuşadası Ticari Envanter çalışmasındaki 2024 yılı verilerinde, ilçede özel sektördeki büyüme oranı yüzde 4,21 olarak açıklandı.

Her yıl güncellenen Kuşadası Ticari Envanteri, ortaya koyduğu çarpıcı veriler ile ilçede özel sektörün ve ticari hayatın gelişmesinin izlenmesinde önemli rol oynuyor. Kuşadası Ticaret Odası Ar-Ge birimi tarafından ilk olarak 2011 yılında yapılan çalışmanın her yıl güncellenerek devam ettiğini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, güncellenen Kuşadası Ticari Envanteri 2024 çalışmasında öncelikle 3 hususa dikkat çekti. Akdoğan; "2023 yılında ilçemiz özel sektöründe büyüme oranı yüzde 9,09 iken, 2024 yılında ise bu oranın yüzde 4,21 oranında gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Büyüme hızındaki bu yavaşlamanın Türkiye ve dünyadaki ekonomik konjonktüre bağlı olduğu kanaatindeyim. Envanterde dikkat çeken ikinci konu ise yine uzun yıllardır gündeme getirdiğimiz iki kilometrekarelik alandaki (Adliye (eski Vergi Dairesi)-Güvercinada-Marina) yoğunluğun devam etmesi olurken, bir diğer konu ekonomisi turizme dayalı olmasına rağmen ilçemizde, taşımacılar, gıdacılar ve inşaat sektörünün ilk üç büyük sektörün başında gelmesi oldu" dedi.

2011 yılından günümüze, her yıl yapılan güncellemelerle son 13 yılda Kuşadası ekonomisi ve ticari hayatının yüzde 83 oranında büyüdüğünü de dile getiren Akdoğan, geçtiğimiz yıl büyüme hızında azalma olmasına rağmen, 13 yıldaki büyüme oranının beraberinde otopark, altyapı, ticari hayatın sürdürülebilirliği gibi çeşitli sorunlar getirdiğini, Kuşadası Ticari Envanter çalışmasının da bu önemli sonuçları ortaya koyduğunu söyledi. Kuşadası Ticari Envanter çalışmasının tamamına, Kuşadası Ticaret Odası web sitesinden ulaşılabileceğini hatırlatan Akdoğan, verilerin Kuşadası Ticari Envanteri ve KUTO Raporlar bölümlerinde yer aldığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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