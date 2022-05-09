Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla negatif bir seyir izlenirken, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş yatırımcıların odağında bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

Söz konusu endişelere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde, faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını söyledi.

Küresel ekonomik toparlanmaya zarar veren Çin'de salgın, Avrupa'da savaş ve yüksek faiz ortamının risk algısını artırdığı görülürken, tüm bu gelişmelerle dolar endeksi 104,1 ile Aralık 2002'den, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,16 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Makroekonomi veri tarafında cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 428 binle beklentileri aşarken, işsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 3,6'ya yükseldi. New York borsasında cuma günü satışların derinleşmesiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,57, Nasdaq endeksi yüzde 1,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni haftaya da yüzde 1'in üzerinde düşüşle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler ve artan enflasyonist baskılar gündemin odağındaki yerini koruyor. Bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Cuma günü küresel çapta enflasyon ve büyümeye yönelik kaygılarla Avrupa borsalarında da satışların derinleştiği görülürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ise yüzde 3'ü aştı. Avro/dolar paritesi 1,05 ile yaklaşık 5 yılın en düşük seviyelerindeki hareketini sürdürürken, endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) emsallerinden ayrışan para politikası tutumunu sürdürmesine karşın yendeki aşırı zayıflama risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruyor. Çin'de ise Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere karşın dış ticaret rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Bugün açıklanan verilere göre, nisanda yıllık bazda Çin'in ihracatı yüzde 3,9 artışla beklentileri aşarken, ithalatı düşüş öngörülerinin aksine değişim göstermedi. Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,31 değer kaybederek 2.458,72 puandan kapanırken, bayram tatili dolayısıyla geçen hafta 2 gün işlem gören endeksin haftalık bazda yüzde 1,16 değer kazanması dikkati çekti. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,6 artarak 14,9494'ten kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında bugün 14,9650'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Bu hafta ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, mayıs ayı yatırımcı güven endeksi

17.00 ABD, mart ayı toptan stoklar