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Küresel kriz onları da vurdu! Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde

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Küresel ekonomik kriz, Almanya'nın bisiklet devi Llobe'u da etkiledi. Kuzey Ren-Vestfalya'nın Niederküchten kentinde faaliyet gösteren firma, iflas başvurusunda bulundu.

Küresel ekonomik kriz, Almanya'nın bisiklet devi Llobe'u da etkiledi. Kuzey Ren-Vestfalya'nın Niederküchten kentinde faaliyet gösteren firma, iflas başvurusunda bulundu. Hesaplı e-bisiklet modelleriyle tanınan Llobe, ürünlerini yapı marketleri ve indirim marketlerinde satıyordu.

Kuzey Ren-Vestfalya'nın Niederküchten kentinde faaliyet gösteren Almanya'nın bisiklet devi Llobe iflasını istedi. Hesaplı e-bisiklet modelleriyle bilinen dev markanın iflasını istemesi sektörde şok etkisi yaptı. Firmanın bisikletleri Hagebaumarkt gibi yapı marketlerinde satılıyordu.

DÜŞÜK FİYATLARIYLA TANINIYORDU

Özellikle uygun fiyatlı e-bisikletleri ile tanınan Llobe'in bazı modelleri 1.000 euronun altında satın alınabiliyordu.

Şirket, Lidl ve Aldi gibi indirim marketlerine tedarik sağlıyor ve Hagebaumarkt gibi yapı marketlerinde ürünlerini bulunduruyordu.

Bu nedenle, e-bisikletleri özellikle yeni kullanıcılar arasında oldukça popülerdi.

Ayrıca, yakın zamanda e-bisiklet üreticileri VanMoof ve Prophete de iflas başvurusunda bulunmuş ancak her iki şirkette devralma yoluyla iflastan kurtarılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (1)

İlhan Fırat:

Türkiye ‘ de bile kriz yok. Hangi krizden etkilenmiş. Almanlar azıcık bizi örnek alsın

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