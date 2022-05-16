Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre ikiye katlanıyor - Haberler

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre ikiye katlanıyor
- Güncelleme:
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları da tekrar gündeme geldi. Kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre ikiye katlanacağı öngörülüyor. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi. Bu öngörü de geçen yıla göre iki kat artış anlamına geliyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da her yıl olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülürken geçen yılki fiyatların ortalama olarak ikiye katlanacağı düşünülüyor.
9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarıyla ilgili konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hala kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi.
2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu. Civil'in söylediği gibi artışlar yaşanırsa kurbanlık fiyatları geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak.
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı