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Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek

Ekonomi Haberleri

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapıldı. Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesine göre, şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

20 Aralık 2021 yılında açıklandıktan sonra doları 18 liradan 10 liralara kadar gerileten kur korumalı mevduat hesabında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, Kur korumalı mevduat sisteminde tüzel kişiler için yapılan değişiklikle 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz hesabı Türk lirasına çevrilebilecek.

30 EYLÜL'E UZATILDI

Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı. Daha sonra bu süre 30 Haziran tarihine kadar olan hesaplar şeklinde değiştirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla süre 30 Eylül'e uzatıldı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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