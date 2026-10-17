KSO seçiminde 24 meslek komitesinde 126 asil, 126 yedek üye belirlendi

Konya Sanayi Odası (KSO)'nın 14. Dönem Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi tamamlandı. KSO üyelerinin 24 meslek komitesinde oy kullandığı seçimlerin tamamlanmasının ardından konuşan Oda Başkanı Mustafa Büyükeğen, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm üyelere teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Büyükeğen, Konya Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri'nin huzur ortamı içerisinde, kardeşlik havasında tamamlandığının altını çizerek, "Bu huzur ortamının mimarı olan tüm üyelerimize, sanayici kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

2030 Sanayi Vizyonu vurgusu

Konya'nın sanayileşme kararlılığının tüm Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çeken Büyükeğen, 2026-2030 dönemini kapsayan 14.dönem seçimlerinde, seçilen meslek komitesi üyeleri ve meclis üyelerinin Konya'nın 2030 Sanayi Vizyonunu şekillendireceğini vurguladı. Sanayicilerin zorlu bir mücadele sürecinden geçtiğini ancak tüm zorluklara rağmen takdire şayan bir üretim kararlılığı gösterdiklerini aktaran Büyükeğen, "Özellikle 2020 yılında pandemiyle başlayan, ardından savaşlar, küresel ekonomik gelişmeler ve ülkemizde uygulanan sıkı para politikasının etkileriyle son derece zorlu bir süreçten geçtik ve hala geçiyoruz. Ancak her zaman ifade ediyorum, tüm zorlu şartlara rağmen Konya olarak hiçbir zaman üretimden kopmadık. Konya'mızın bu sanayileşme kararlılığının mimarı tüm sanayicilerimizi kutluyorum" dedi.

"Gücümüzün kaynağı; üretim ve birlik-beraberliğimiz"

Büyükeğen, Konya'nın üretim gücünün yanında önemli bir güce daha sahip olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Bizim asıl gücümüz üretim ancak Konyalı sanayiciler olarak bereketini her zaman gördüğümüz bir gücümüz daha var; birlik ve beraberliğimiz. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile bir seçim sürecini daha, kardeşlik iklimi içerisinde tamamladık. Odamızın nezih bir seçim süreci geçirmesine katkıda bulunan herkese, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde seçilen tüm arkadaşlarımızı da kutluyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum."

Konya Sanayi Odası'nın TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerinde 24 meslek komitesinde 126 asil, 126 yedek üye meslek komitelerine seçilirken, 51 asil ve 51 yedek üye de meclis üyeliğine seçildi. Yeni meclis üyeleri ile önümüzdeki günlerde yapılacak meclis toplantısında ise, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı