Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

ABD basınındaki haberlere göre, kripto para piyasasındaki sert düşüş, Trump ailesinin yatırımlarını vurdu. Bloomberg verilerine göre, Eylül başında 7,7 milyar dolar olan aile serveti, bugün 6,7 milyar dolara gerileyerek yaklaşık 1 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

MEDYA ŞİRKETİ DE DEĞER KAYBETTİ

Başkanla bağlantılı popüler token $TRUMP, lansmanından bu yana %85 değer kaybederken, Trump Media'nın hisseleri de yılbaşından bu yana %70 değer kaybetti. Piyasanın aşırı oynaklığı, Trump ailesinin kripto projelerine yaptığı yatırımların büyük kısmının değer kaybetmesine yol açtı.

Eric Trump, American Bitcoin Corp. ve World Liberty Financial gibi girişimlerle dijital varlıklara ciddi yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar, piyasadaki düşüşler nedeniyle önemli kayıplara uğrarken, bazı satışlar ve stratejik hamleler sınırlı nakit akışı sağladı. Örneğin Alt5 Sigma Corp'a yapılan transferler, kısa süreli gelir elde edilmesine yardımcı oldu, ancak genel tablo olumsuz.

KÜÇÜK YATIRIMCI DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Kripto piyasasının bir ayda 1,2 trilyon dolar değer kaybetmesi, sadece küçük yatırımcıları değil, yüksek profilli yatırımcıları da etkiledi. Eric Trump'ın yönetimindeki bazı hisselerdeki düşüş, örneğin kripto madenciliği şirketindeki %53'lük değer kaybı, aile servetinden 300 milyon dolardan fazla bir kayba neden oldu.

Trump ailesi, tüm bunlara rağmen kriptoya olan ilgisini sürdürdü. Eric Trump, X hesabından yatırımcılara düşüşleri değerlendirmelerini önerdi ve piyasadaki dalgalanmanın normal olduğunu vurguladı. Uzmanlar ise aile yatırımlarındaki kayıpların, dijital varlık piyasalarının belirsizliği ve yüksek riskinin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.