Haberler

Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto para piyasasındaki sert düşüş, Trump ailesinin dijital varlık yatırımlarına ağır darbe vurdu. Bloomberg verilerine göre, Eylül başında 7,7 milyar dolar olan aile serveti, bugün 6,7 milyar dolara gerileyerek yaklaşık 1 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

  • Trump ailesinin serveti Eylül başında 7,7 milyar dolardan 6,7 milyar dolara gerileyerek yaklaşık 1 milyar dolar kayıp yaşadı.
  • $TRUMP tokenı lansmanından bu yana %85 değer kaybederken, Trump Media hisseleri yılbaşından bu yana %70 değer kaybetti.
  • Eric Trump'ın yönettiği kripto madenciliği şirketindeki %53'lük değer kaybı, aile servetinden 300 milyon dolardan fazla kayba neden oldu.

ABD basınındaki haberlere göre, kripto para piyasasındaki sert düşüş, Trump ailesinin yatırımlarını vurdu. Bloomberg verilerine göre, Eylül başında 7,7 milyar dolar olan aile serveti, bugün 6,7 milyar dolara gerileyerek yaklaşık 1 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

MEDYA ŞİRKETİ DE DEĞER KAYBETTİ

Başkanla bağlantılı popüler token $TRUMP, lansmanından bu yana %85 değer kaybederken, Trump Media'nın hisseleri de yılbaşından bu yana %70 değer kaybetti. Piyasanın aşırı oynaklığı, Trump ailesinin kripto projelerine yaptığı yatırımların büyük kısmının değer kaybetmesine yol açtı.

Eric Trump, American Bitcoin Corp. ve World Liberty Financial gibi girişimlerle dijital varlıklara ciddi yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar, piyasadaki düşüşler nedeniyle önemli kayıplara uğrarken, bazı satışlar ve stratejik hamleler sınırlı nakit akışı sağladı. Örneğin Alt5 Sigma Corp'a yapılan transferler, kısa süreli gelir elde edilmesine yardımcı oldu, ancak genel tablo olumsuz.

KÜÇÜK YATIRIMCI DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Kripto piyasasının bir ayda 1,2 trilyon dolar değer kaybetmesi, sadece küçük yatırımcıları değil, yüksek profilli yatırımcıları da etkiledi. Eric Trump'ın yönetimindeki bazı hisselerdeki düşüş, örneğin kripto madenciliği şirketindeki %53'lük değer kaybı, aile servetinden 300 milyon dolardan fazla bir kayba neden oldu.

Trump ailesi, tüm bunlara rağmen kriptoya olan ilgisini sürdürdü. Eric Trump, X hesabından yatırımcılara düşüşleri değerlendirmelerini önerdi ve piyasadaki dalgalanmanın normal olduğunu vurguladı. Uzmanlar ise aile yatırımlarındaki kayıpların, dijital varlık piyasalarının belirsizliği ve yüksek riskinin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Ekonomi
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu:

1 milyar dolar silinmiş. Tabi tabi biz de yedik.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Ayy çok üzüldüm yaa.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Tüh tüh çok üzüldüm, sanki şeyimizde kaç milyar kaybettiği

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Çokta şeyimizde kaç milyar kaybettiği

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti

'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Partizan'da başantrenör Zeljko Obradovic istifa etti

Duyanlar şokta! Obradovic'ten sürpriz karar
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti

'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Görenleri şaşkına döndürdü! Karabük'te gökyüzü bir anda aydınlandı

Görenleri şaşkına çevirdi! O ilimizde gökyüzü bir anda aydınlandı
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.