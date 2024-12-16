Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama

Yeni yılda kredi kartı limitlerinin düşürüleceği iddia edildi. Limitlerde vatandaşların aylık kazancını dikkate alacağı, bankaların müşterilerine aylık gelirlerinin 4 katının üzerinde limit tahsis edilemeyeceği iddia edildi.

KREDİ KARTİ LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME YOK

Konuyla ilgili açıklama geldi. CNBC-e'ye konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynakları, halihazırda yürürlükte olan mevzuatın aylık toplam gelirin 2 ila 4 katı oranında limit sunulmasını içerdiğini söyledi. Yeni düzenleme iddialarını ise yalanladı.

ÇOK BOYUTLU İNCELEME YAPILACAK

BDDK kaynakları, bankaların kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve SGK uzmanlarının yer aldığı bir ekip oluşturulduğunu ve yeni süreçte çok boyutlu bir inceleme yapılacağını vurguladı. BDDKkaynakları, kredi kartı limiti belirlenmesinde yalnızca maaşın değil, pasif gelirlerin de dikkate alındığının altını çizdi.