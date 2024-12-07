Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Kozan Ticaret Odası Başkanı Kandemir: 'Muhasebeciler Ticaretin Püf Noktasıdır'

Kozan Ticaret Odası Başkanı Kandemir: 'Muhasebeciler Ticaretin Püf Noktasıdır'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, mali müşavirlerle düzenlediği istişare toplantısında muhasebecilerin ekonomik önemi üzerinde durarak, Kozan ekonomisinin kalkınması için iş birliğine devam edeceklerini belirtti.

ADANA (İHA) – Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, mali müşavirlerle bir araya geldiği istişare toplantısında, "Muhasebeciler, ticaretin püf noktasıdır" dedi.

Kozan Ticaret Odası ilçede ekonomi gündemi ile ilçede mali müşavirlerle istişare toplantısında bir araya geldi. Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan'ın ekonomik kalkınması üzerine geliştirilecek projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, muhasebecilerin ticaret ve ekonomi dünyasındaki önemine vurgu yaptı. Kandemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilk toplantımızı ve programımızı muhasebecilerle gerçekleştirdik. Çünkü muhasebeciler, ticaretin püf noktasıdır. Ekonominin can damarıdır. Ne kadar büyük işler yaparsak yapalım, muhasebecilikteki bir hata her şeyi etkileyebilir. Bu nedenle muhasebeciler bizim için çok değerli. Kozan ekonomisinin gelişmesi için kendileriyle istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhasebecilik mesleğinin zorluklarına da değinen Kandemir, meslek grubu üyelerinin fedakarlıklarına dikkat çekerek, "Kozan'da yıllarca mükelleflerin defterlerini para almadan tutan muhasebecilerimiz var. Bu özverili yaklaşım, onların mesleklerine ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Onların katkılarıyla Kozan ekonomisi daha da güçleniyor" diye konuştu.

Toplantıda, muhasebecilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, ilçenin ekonomik kalkınması için gerçekleştirebilecek projeler üzerine istişare edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
img

1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
img

Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.