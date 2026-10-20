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KMKTP'de standart altının kilogramı yüzde 1 azalışla 6 milyon 560 bin liraya indi

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KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1 azalışla 6 milyon 560 bin liraya düştü. Fiyat, dün günü 6 milyon 625 bin liradan tamamlamıştı; bugün en düşük 6 milyon 545 bin, en yüksek 6 milyon 615 lira görüldü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 560 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 545 bin lira, en yüksek 6 milyon 615 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 6 milyon 560 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 625 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 560 milyon 704 bin 495,70 lira, işlem miktarı ise 238,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 656 milyon 236 bin 235,45 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler, Akbank, Misyon Yatırım Bankası ve Vakıf Katılım olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.625.000,004.158,00
En Düşük6.545.000,004.118,60
En Yüksek6.615.000,004.134,00
Kapanış6.560.000,004.119,50
Ağırlıklı Ortalama6.549.133,334.124,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.560.704.495,70

Toplam İşlem Miktarı (Kg)238,05

Toplam İşlem Adedi19???????

Kaynak: AA
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