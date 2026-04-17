Kısa vadeli dış borç stoku şubatta arttı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, şubat ayında bir önceki aya göre 28 milyon dolar artarak 173,5 milyar dolara yükseldi. Bankalar kaynaklı dış borçta ise azalma kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat 2026 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, KVDB stoku şubatta 28 milyon dolar artarak 173,5 milyar dolara yükseldi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak 77,2 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalışla 8,8 milyar dolara geriledi.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 5,6 azalarak 18,3 milyar dolara indi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 22,2 milyar dolar oldu. Şubatta bir önceki aya göre Türk lirası cinsinden mevduatlar yüzde 3,3 artışla 28 milyar dolara, diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku yüzde 1,9 yükselişle 69,6 milyar dolara çıktı.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,6 artarak 62,4 milyar dolar, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 5,4 yükselerek 7,2 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 34,6'sının dolar, yüzde 26'sının avro, yüzde 26,5'inin Türk lirası ve yüzde 12,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri 70,4 milyar dolara düşerken, ticari kredi yükümlülükleri 63,1 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
