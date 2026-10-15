Haberler

Kırşehir'de kış öncesi araç bakımı 10 bin TL'den başlıyor, ustalar uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de kış öncesi araç bakımı 10 bin TL'den başlıyor, ustalar uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de kış mevsimi öncesinde otomobillerin kışlık bakım maliyetleri sürücülerin bütçesini zorluyor. Ustalar, bakımların son ana bırakılmaması gerektiğini belirterek fiyatların 10 bin TL'den başladığını söylüyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kış mevsimi öncesinde otomobillerin bakım maliyetleri sürücülerin bütçesini zorluyor. Motor yağı, antifriz, silecek ve lastik değişimi gibi işlemlerin yanı sıra aracın genel durumu ve muhtemel arızalar da bakım maliyetlerini etkiliyor. Kışlık araç bakımlarında fiyatlar 10 bin TL'den başlayarak aracın ihtiyaçlarına göre değişiyor.

Kırşehir'de oto tamir ve bakım hizmeti veren Çağatay Kılıç; kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerinin kışlık bakımlarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Kış şartlarında güvenli sürüş için araçların belirli kontrollerden geçirilmesinin önemine dikkati çeken Kılıç; antifriz, silecekler, cam suyu, akü, lastikler ve aydınlatma sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Araçlardaki eksikliklerin kış şartları ağırlaşmadan giderilmesinin hem sürücülerin hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, küçük ihmallerin ilerleyen süreçte daha büyük sorunlara neden olabileceğini aktardı. Kışlık bakım maliyetlerinin aracın marka ve modeline, mevcut durumuna ve ihtiyaç duyulan işlemlere göre değiştiğini belirten Kılıç; fiyatların 10 bin TL'den başladığını ve yapılacak bakım ile onarım işlemlerine bağlı olarak arttığını söyledi.

Araç sahiplerinin bakım işlemlerini son ana bırakmaması gerektiğini belirten Çağatay Kılıç, zamanında yapılan kontrollerin ihmal edilmeden arızaların önüne geçerek daha uygun maliyetlerle bakım yapılmasına imkan sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
Peşaver'de çatısı çöken okulda 35 kişi öldü, 34'ü çocuk

Ülkeyi yasa boğan facia: 34'ü çocuk 35 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

Ağlayarak emniyete gitti! Bir linke tıkladım 270 bin liram gitti
Kastamonu'da köy imamı ormanda öldürüldü! Başına odunla vuran şüpheli yakalandı

Odun toplarken çıkan tartışma kanlı bitti! Köy imamı öldürüldü
İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul'daki sel felaketiyle başladı

İmamoğlu, savunmasının 2. gününe sel felaketiyle başladı
İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

İstanbul'da mucize kurtuluş! Sel suları minibüsü kaplayınca...
Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe