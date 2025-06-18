Kırklareli, Bölgesel Destek Sıralamasında 3. Bölgeye Yükseldi

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Trakya Kalkınma Ajansı'nın analizleri sonucunda Kırklareli, 2. bölgeden 3. bölgeye yükseldi. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ve bazı ilçeleri alt bölge desteği alacak.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın analizleriyle Kırklareli bölgesel destek alanında 2. bölgeden 3. bölgeye yükseldi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan analiz ve talepler doğrultusunda ticaret alanında bölgesel destek paketinin değişti. Bununla birlikte 2. bölge yer alan Kırklareli 3. bölgeye yükseldi.

Öte yandan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ile Pehlivanköy, Demirköy, Kofçaz ilçeleri ise alt bölge desteği sebebiyle 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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