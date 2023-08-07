Kestane Balı Üreticileri Zor Durumda

MUSTAFA USTA

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, "Çok kötü bir sezon geçirdik. Kestane balı zaten pahalı bir bal. Aynı zamanda yaşamış olduğumuz ekonomik krizden dolayı da fiyatlar yükselmişti. Şimdi krizden ve kıtlıktan dolayı da fiyatlar daha da yükseldi. Satışlarımız durma noktasına geldi" dedi.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, bu sene bal rekoltesinde daha önceki senelere nazaran aşırı düşüş olduğunu söyledi. Rekoltedeki düşüşün ekonomik kriz, iklim değişikliği ve ağaçlara dadanan gal arısından kaynaklandığını kaydeden Koca, şunları söyledi:

"ÇOK KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK"

"Sinop'un Erfelek ilçesi Kirazlı köyündeyiz. Bu bölge olduğu gibi kestane ağaçlarıyla kaplı. Karşı tarafımızda da Ayancık'ın Kestanelik köyü var. Orada da kestane ağaçları bol miktarda mevcut. Ben bu bölgede 30 seneden beri sabit arıcılık yapıyorum. Yaklaşık 120 kovanım var. 30 seneden beri bu mesleği icra ediyorum ve kestane balı üretimi yapıyorum. 30 senenin içinde görmüş olduğum en kötü sene bal verimi bakımından bu sene oldu. Kovan başı biz yaklaşık 25 kilogram verim aldığımız seneler de oldu. Verimsiz oldu dediğimiz senelerde yaklaşık 10 kilogram bal alabiliyorduk. Bu sene ise 120 kovandan aldığımız bal miktarı 80 kilogram civarında oldu. Yani bir kovandan 1 kilogramın altında bal alabildik. Çok kötü bir sezon geçirdik. Kestane balı zaten pahalı bir bal. Aynı zamanda yaşamış olduğumuz ekonomik krizden dolayı da fiyatlar yükselmişti. Şimdi krizden ve kıtlıktan dolayı da fiyatlar daha da yükseldi. Satışlarımız durma noktasına geldi. Bu seneki kıtlığın sebeplerinden bir tanesi de bölgemize bu sene gal arısı girdi. Yoğun bir şekilde kestane ağaçlarına zarar verdi. Kestane ağaçları şu anda yüzde 80-90 civarında verim kaybına yol açtı. Aynı zamanda bu verim kaybı bala da yansımış oldu. Bu sene bölgemizde kestanede olmayacak. Bal da zaten olmadı diyebiliriz. Bunun haricinde de bu verimsizliğin bir sebebi de iklim değişikliği. Haziran ayında çok yağmur yağdı. Bu yağan yağmurlar bugün sebze, meyve ve arıları hemen hemen yüzde 50 oranında yok etti. Bu sebepten dolayı kötü bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sene de böyle olur diye endişe ediyoruz."