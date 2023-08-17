KESK Başkanı: Yeni zam teklifi enflasyonun altında kaldı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Kamu İşveren Heyeti'nin yeni zam teklifiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Yeşil, teklifin hedeflenen enflasyon oranlarının altında kaldığını belirtti ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin taleplerinin karşılanması için mücadele çağrısı yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Kamu İşveren Heyeti'nin yeni zam teklifiyle ilgili "Önümüze getirilen teklif, hedeflenen enflasyon oranlarının dahi çok çok gerisinde ve altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeşil, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin ikinci teklifini sunduğu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini 14 Ağustos'ta sunduğunu anımsatan Yeşil, kamuoyunun, 14 Ağustos'tan bu yana heyetin bugün sunduğu teklifi merak ettiğini dile getirdi.

Yeşil, heyetin bugün sunduğu teklif ile 14 Ağustos'ta sunduğu teklif arasında 6 aylık dönemler bazında sadece yüzde 1'lik farklar olduğunu belirterek, "Bugün bu masa bir kez daha iflas etmiştir. Çünkü önümüze getirilen teklif, hedeflenen enflasyon oranlarının dahi çok çok gerisinde ve altında kalmıştır. Merkez Bankasının 2024 yılı için açıklamış olduğu hedeflenen enflasyon oranlarına yaklaşmayan bu teklifi kabul etmemizi nasıl bekliyor bu hükümet, biz buradan bir kez daha soruyoruz." diye konuştu.

"Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin sesine daha fazla kulak kapatılamaz"

Aralık ayı itibarıyla 45 bin lirayı geçmesini öngördükleri yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmayan en düşük kamu emekçisi maaşı teklifinin KESK tarafından kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yeşil, büyümeden ve refahtan kamu emekçileri ve emeklilerine yansıtılmayan ücret artışını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Yeşil, KESK olarak dün Türkiye'de bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini anımsatarak "Buradan müzakere süreci devam ederken gerçek anlamda bir teklifle masaya gelinmesini bekliyorduk. 22 Ağustos'ta hükümet, üçüncü teklifini gerçekleştirecek. Tüm Türkiye'de sokağa inen, iş yerlerinde hizmet üretmeyerek taleplerinin arkasında duran kamu emekçilerinin ve emeklilerinin sesine daha fazla kulak kapatılamaz." ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin, bütün kayıplarını giderecek teklif dışında bir teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Yeşil, şunları kaydetti:

"Ortak mücadele için bu mücadeleyi büyütmek için önümüzdeki günlerde yeni eylem ve etkinlikleri birlikte örmek için kamuda örgütlü olan bütün kamu emekçilerine, bütün sendikalara çağrı yapıyoruz. Gün, bize dayatılan bu sefalet, yoksulluk ücretlerine, demokratik olmayan çalışma yaşamına karşı birlikte omuz omuza mücadele etme ve bunu birlikte değiştirme günüdür. Şu anda KESK olarak, bağlı bütün iş kollarımızın yürütme kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek ve önümüzdeki dönemin eylem ve etkinlik programını planlayacağız. Bunları zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."