Kerevitaş, Besler Gıda Olarak Yeni Bir Döneme Giriyor

DONDURULMUŞ gıda ve margarin sektörlerinde hizmet veren Kerevitaş, kurumsal kimliğini yenileyerek yeni dönemde Besler Gıda olarak faaliyetlerini sürdürecek. Besler CEO'su Mert Altınkılınç, "Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz" dedi.

Dondurulmuş gıda, yağ, konserve ve sebze gibi farklı kategorilerde yurt içi ve yurt dışında tüketiciyle buluşan şirket, bu değişimi yeni dönemde uzun vadeli büyüme vizyonunu daha doğru yansıtacak bir yapı oluşturma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti. Besler ismi, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu, tarım ve gıda sistemleri üzerindeki dönüştürücü etkisini ve bölgesel ölçekte değer yaratma hedefini de içerdiği için tercih edildi. Bu kapsamda, şirket logosu ve kurumsal görsel dili de güncellenerek sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kalite temellerine dayanan iş yapış biçimiyle uyumlu, modern ve bütüncül bir marka kimliği oluşturuldu.

Şirket, yeni marka kimliğiyle faaliyetlerini daha bütüncül ve geleceğe odaklı hale getireceğini bildirdi.

'DEĞİŞİM, GIDADA LİDERLİĞİMİZİ FARKLI COĞRAFYALARA TAŞIYIP GÜÇLENDİRECEK'

Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Besler CEO'su Mert Altınkılınç, etki ettikleri geniş ekosistemde; güçlü ürün portföyü, geniş dağıtım ağı, dinamik iş modeli ve yenilikçi vizyonlarıyla dönüştürücü liderliklerini sürdüreceklerini belirtti. Altınkılınç, şunları ekledi:

"Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz. Bu değişimi, önümüzdeki dönem şirketimizin stratejik vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adım olarak görüyor, gıda sektöründeki liderliğimizi farklı coğrafyalara da taşıyarak güçlendireceğine inanıyoruz. Besler olarak, yeni dönemde de inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde büyüme stratejilerimizi kararlılıkla sürdürürken, güvenilir ve kaliteli gıdanın herkes için erişilebilir olması misyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz."