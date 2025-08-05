Kayseri'de Hava Sıcaklıklarıyla Klima Satışlarında Patlama

Kayseri'de, hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile klima satışlarında patlama yaşandı.

Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktığı Kayseri'de vatandaşlar klimaya yöneldi. Evlerinde serin havada rahat etmek isteyen vatandaşlar klimaya ilgi gösterirken satışlarda artış yaşandı. Aşırı ısınmanın küresel ısınmadan kaynaklandığını söyleyen firma sahibi Yurder Şahin, ellerinde satışa sunacak hiçbir soğutucu teknolojik aletin bulunmadığını belirtti.

Şahin, "Bildiğiniz üzere çok sıcak günler yaşıyoruz. Bu duruma küresel ısınma ve orman yangınları da dahil olunca, klima satışlarında bir patlama yaşadık. Şu anda teknik servislerimiz kurulumları yetiştiremez düzeyde. İşin enteresan tarafı, elimizde satacağımız ürün kalmadı. Soğutma cihazlarından; fan, klima gibi cihazlardan elimizde kalmadı. Aşırı bir ısınma var. Bu ısınma küresel ısınmaya mı bağlıdır, bilmiyorum. İnşallah bir doğa felaketi yaşanmaz. Bu sıcak günleri en kısa sürede atlatmayı düşünüyoruz. Satışlar önemli değil; yeter ki küresel bozulma olmasın, mevsimler bozulmasın. Tek temennimiz bu" şeklinde konuştu. - KAYSERİ