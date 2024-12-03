Kasım Ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; kasım ayında yurt içi üretici fiyat endeksi, yıllık yüzde 29,47, aylık yüzde 0,66 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65 ve su temininde yüzde 42,11 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK, kasım ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Yİ-ÜFE kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,60 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 31,31 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65 ve su temininde yüzde 42,11 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,40 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,15 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,30 artış, enerjide yüzde 8,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 30,94 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,07 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,15 artış, imalatta yüzde 1,07 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,58 azalış ve su temininde yüzde 1,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,64 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,21 artış, enerjide yüzde 2,32 azalış ve sermaye mallarında yüzde 0,62 artış olarak gerçekleşti.