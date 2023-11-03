Kars'ın Akyaka ilçesinde çiftçiler patates sökümünü yardımlaşarak yapıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ilçede, patates üretimi yöre halkının önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Traktörlerle arazilerinde söküm yapan çiftçiler, mahsulün kış gelmeden toplanması için imece usulü çalışıyor.

Tek tek elle ayıklanıp büyüklüğüne göre toplanan patatesler, ilçede satışa sunuluyor.

Patates üreticisi Furkan Karaçöp, AA muhabirine, ilkbaharda ektikleri patatesi hasat ettiklerini söyledi.

Hasada ekim ayında başladıklarını hatırlatan Karaçöp, "Bu sene yağışlar iyiydi, bolluk vardı. Patateslerimizi de doğal gübre ile yetiştiriyoruz. Mahsulümüz çok iyi, dekara 3-4 ton ürün aldık. Geçen sene kurak gittiği için mahsulümüz iyi değildi, zarar etmiştik. Çok şükür bu sene daha iyi." diye konuştu.