Kars'ın Akyaka ilçesinde çiftçiler imece usulüyle şeker pancarı hasadı yapıyor

Kars'ın Akyaka ilçesinde çiftçiler, şeker pancarının tarlada kalmaması için imece usulüyle yoğun hasat mesaisi yapıyor. Verimli topraklara sahip olan Akyaka sakinleri, tarlalarda bir araya gelerek dayanışma örneği sergiliyor. Hasat edilen şeker pancarları ise Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'na taşınıyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturan şeker pancarının tarlada kalmaması için köylüler imece usulüyle yoğun hasat mesaisi yapıyor.

Verimli topraklara sahip ve gelirinin büyük bölümünü şeker pancar ile sağlayan Akyaka sakinleri tarlalarda beraber çalışıyor.

Her gün bir komşunun arazisinde buluşan çiftçiler, kar bastırmadan ürünün tarladan toplanması için dayanışma örneği sergiliyor. Çiftçiler, traktörün söktüğü pancarları tek tek elden geçirerek, ürün kaybının da önüne geçiyor.

Tarlalarda toplanan şeker pancarları römorklara yüklenerek Akyaka Şeker Alım kantarına getiriliyor.

Burada işlemleri tamamlanan pancarlar daha sonra Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'na işlenmek üzere taşınıyor.

Çiftçilerden Enes Daştan, AA muhabirine, ekim ayında hasada başladıklarını söyledi.

Verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Daştan, "2-3 aile beraber çalışarak şeker pancarı sökümünü yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 ay şeker pancarıyla uğraşıyoruz. Nisan mayıs ayı gibi ekimini yapıyoruz, yılda 2-3 kez kendi ekipmanımızla sulama yapıyoruz. Hasadımızı yarıladık, dönüm başına 6-7 ton ürün alıyoruz." diye konuştu.