Kars Harakani Havalimanı 2025 Ağustos İstatistikleri Açıklandı

Kars Harakani Havalimanı'nın 2025 yılı Ağustıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 54 bin 463 oldu. Ağustıs ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 320 olurken, 524 ton yük taşındı.

2025'in ilk 8 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 405 bin 540, uçak trafiği 2 bin 515 ve 3 bin 737 ton ise yük taşındı. - KARS