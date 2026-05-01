Karmod'un okul güvenlik kulübelerine talep arttı

Karmod Kabin Satış Müdürü Enes Kızılbay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından güvenlik kulübelerine yönelik hissedilir bir talep artışı olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılbay, kullanılacağı alana özel nitelikte projelendirdikleri güvenlik kulübeleriyle okul güvenliğine en iyi katkıyı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Okul güvenlik kulübelerini kamera sistemlerinin toplanarak, daha iyi analiz yapılabilecek bir altyapıda hazırladıklarına değinen Kızılbay, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen üzücü hadiseler sonrası okul güvenlik kulübelerimize yönelik hissedilir bir talep artışı oldu. Gelen taleplerde, okul yönetimleriyle konuya duyarlı gönüllü bağışçılar öne çıkıyor. Bu yönde çağrı merkezimize her gün 10 adetin üzerinde talep geliyor. Konunun hassasiyetinin bilinciyle okul güvenlik kulübelerimizi özel nitelikte projelendiriyoruz. Kabinlerimizle okul güvenliğine en iyi katkıyı sağlamayı amaçlıyoruz."

Kızılbay, güvenlik kulübelerinin gerek iç ergonomisi gerekse seyir açıklığıyla personelin görevini kolaylaştırdığını, yalıtımlı duvar ve çatı sistemiyle kabin içi iklimlendirmenin en iyi düzeyde sağlanabildiğini ifade etti.

Okullar için 3 ile 28 metrekare aralığında bir yelpazede güvenlik kulübesi inşa ettiklerini belirten Kızılbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılarımızı Metrocity, CTP ve panel kabin model alternatiflerinde üretiyoruz. Her modelde iki veya daha fazla güvenlik personelinin görev yapabileceği iç mekanlar hazırlanabiliyor. Metrocity güvenlik kulübelerimiz, okulun kurumsal renklerine göre tasarımla boyanarak özelleştirilebiliyor. Okul güvenlik kulübelerimizin tamamı kullanıma hazır üretimli. Elektrik tesisatı yapıya özel projeli kabinlerimizde, WC üniteli tasarımlarımız da bulunuyor."