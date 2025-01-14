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Kardeşler, TKDK Desteğiyle Süt Üretiminde Başarı Elde Etti

Kardeşler, TKDK Desteğiyle Süt Üretiminde Başarı Elde Etti
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Çorum'da iki kardeş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurdukları çiftlikte günde 2,5 ton süt üretiyor. Çocukluk hayalleri olan çiftlik hayaline ulaşan kardeşler, modern ekipmanlarla yakaladıkları üretim başarısını paylaşıyor.

Çorum'da farklı işlerde maaşlı çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kendi çiftliklerini kuran iki kardeş, çiftlikte günde 2,5 ton süt üretiyor.

Babasından hayvancılığı öğrenen 43 yaşındaki Ersan Avcu, veteriner teknikerliği eğitimi aldıktan sonra kentteki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde çalışmaya başladı.

İşi gereği ziyaret ettiği hibe destekleriyle kurulan çiftliklerden etkilenen Avcu, çocukluktan beri hayal ettiği çiftliğe sahip olmak için TKDK Çorum İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Buradaki uzmanlardan hibe programları hakkında bilgi alan Avcu, Çorum Süt Üreticileri Birliğinde çalışan kardeşi Ömer Avcu ile güç birliği yaparak, Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyüne çiftlik kurmaya karar verdi.

2021'de hazırladığı 2 milyon 766 bin lira bütçeli, yüzde 70 hibeli ilk projesi TKDK'den hibe desteği almaya hak kazanan Avcu, kalan kısmını da kardeşi ve babasının desteğiyle tamamlayarak çiftliği kurdu.

Proje kapsamında yurt dışından getirilen 90 gebe düve ile süt üretimine başlanan çiftliğin modernizasyonu için hazırlanan 13 milyon 225 bin lira bütçeli, yüzde 65 hibe destekli ikinci proje de TKDK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Modern ekipman ve otomatik sağım robotuyla üretim kapasitesi günlük ortalama 2,5 ton süte yükseltilen çiftlikte iki kardeş, kendi işlerini kurup ülke için katma değer üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ersan Avcu, AA muhabirine, TKDK'nin hibe desteği sayesinde çocukluk hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Hayvancılığa ilgi duyduğu için üniversitede veteriner teknikerliği eğitimi aldığını belirten Avcu, "Burada Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeliydim. Hibe desteğiyle yapılmış bu tür işletmeleri görüyordum. 'Biz de yapabilir miyiz, bizim de böyle bir çiftliğimiz olur mu?' diye düşünüyordum hep. Bizim de hayalimizdi. TKDK ile tanışınca başvuru yaptık ve 2021'de başladık. Şu anda istediğimiz kapasiteye ulaştık. İki sağım robotumuz var. Bütün hayallerimizi gerçekleştirdik." dedi.

Projeye başlarken babasının hayvanlarını ve süt toplamak için kullandıkları aracı sattıklarını, bankadan da kredi çekerek kardeşi ile birlikte işe koyulduklarını anlatan Avcu, "İki kardeş işe başladık. Biraz banka kredisi, yüzde 70 hibe desteği ile birlikte yaptık. 90 hayvan ile başladık, şu anda 250 dişi hayvanımız var. Bir o kadar da erkek düve satışımız oldu. Günlük 2,5 ton süt üretiyoruz. Yıllık 900-1000 ton süt satıyoruz." diye konuştu.

Avcu, çiftlik için TKDK'ye yaklaşık 10 milyon liralık 3. proje başvurusu yaptıklarını, kabul olması durumunda yüzde 65 hibe desteği ile çiftliğin silaj çukurlarını, kaba yem deposunu, çevre düzenlemesini ve güneş enerjisi santralini yapacaklarını aktardı.

"Şu anda Çorum'daki sayılı çiftliklerden birinin sahibi olduk"

TKDK'nin hibe desteği olmadan bu çiftliğe sahip olmayacaklarının altını çizen Avcu, şunları kaydetti:

"Hayvancılık hem çocukluk hayalimdi hem de önceki işimde çalışırken çok hevesleniyordum. 'Acaba bizim de olabilir mi' diyordum. Şu anda Çorum'daki sayılı çiftliklerden birinin sahibi olduk. Günlük 2,5 ton süt üretiyoruz. Bütün hayallerimiz TKDK sayesinde gerçek oldu. Biz 2 yıl öncesine kadar kardeşimle birlikte personeldik. Şu an kendi işimizi yapıyoruz, 3 çalışanımız var. Daha önce başkaları için yaptığımız işi şimdi kendimiz için yapıyoruz. TKDK sayesinde bunu gerçekleştirdik. IPARD (Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma bileşeni) olmasa kesinlikle yapamazdık çünkü kardeşim ve ben personel olarak çalışıyorduk, bütçemiz yoktu. Hibe desteği alamasaydık yapamazdık."

Avcu, tarım ve hayvancılık alanında girişimde bulunmak isteyenlerin mutlaka TKDK'ye giderek görüşmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Ekonomi
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