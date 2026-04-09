Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova güzergahındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerinde hemzemin kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-Balıkesir devlet yolunun 44-48. kilometreleri yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikametinde ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.