Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında uyarılarda bulundu. Sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve belirli yolların kapalı olması sebebiyle alternatif güzergahlara yönelmeleri gerektiği belirtildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova güzergahındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Isparta-Beyşehir yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerinde hemzemin kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bursa-Balıkesir devlet yolunun 44-48. kilometreleri yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikametinde ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.