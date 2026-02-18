Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikametindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.