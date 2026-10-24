Karabük Özel Endüstri Bölgesi'ne 1,17 hektar alan ilave edilmesi uygun bulundu

Karabük Özel Endüstri Bölgesi'ne 1,17 hektar alan ilave edilmesi uygun bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Karabük Özel Endüstri Bölgesi'ne toplam 1,17 hektar alan ilave edilmesi uygun bulundu. Böylece bölgeye 1,17 hektarlık yeni alan eklenmiş olacak.
Karabük Özel Endüstri Bölgesi'ne alan eklenmesi kararlaştırıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Karabük Özel Endüstri Bölgesi'ne toplam 1,17 hektar alan ilave edilmesi uygun bulundu.
Kaynak: AA