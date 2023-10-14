Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Kaçak Damiana Çayı Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan aramada Amerika kıtasında yetiştiği bilinen 887 kilogram kaçak damiana türü çay ele geçirdi. Ele geçirilen çayın piyasa değeri 2 milyon 121 bin TL olarak belirlendi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda TIR'da yapılan aramada Amerika kıtasında yetiştiği bilinen 887 kilogram kaçak damiana türü çay ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri ülkeye giriş yapmak üzere gelen TIR'ı şüpheli görerek mercek altına aldı. Ekiplerce yapılan takip sonucu söz konusu TIR, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama görüntülerinde TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluk belirlendi. Yapılan aramada dorsenin muhtelif yerlerinde beyaz çuvallara dökme halinde istiflenmiş halde yaklaşık 887 kilo damiana çayı ele geçirildi.

Daha çok Amerika kıtasında yetiştiği ve afrodizyak etkisinin yanında yatıştırıcı olarak kullanıldığı bilinen damiana çayına el konuldu. Ele geçirilen 887 klogram çayın piyasa değerinin 2 milyon 121 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.