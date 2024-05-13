İzmir'e uzun aradan sonra 2 kruvaziyer gemisi geldi

İZMİR - İzmir Alsancak Limanı, uzun bir aradan sonra 2 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, 'Uzun yıllardan sonra ilk defa iki tane gemi İzmir Limanı'na aynı anda geldi. Bir gemide yaklaşık 3 bin 567, diğerinde de bin 194 tane yolcumuz var. Bu sene İzmir Limanı özelinde düşünürsek yaklaşık 100 bin yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğiz" dedi.

İzmir Alsancak Limanı, uzun bir aradan sonra 13 Mayıs'ta 2 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Limana gelen gemilerinden 'MSC Divana' isimli kruvaziyer gemisi 3 bin 567 yolcu ve 'Vista' isimli kruvaziyer gemisi bin 194 yolcusuyla TCDD İzmir Alsancak Limanı'na demirledi. MSC Divana Gemisinin sezon boyunca 25 sefer yapacağı öğrenildi. Gemilerin akşam saatlerinde Alsancak Limanı'ndan ayrılacağı bildirildi. Gemiden inen turistler, kentte alışveriş yapma ve turistik yerleri dolaşma fırsatı elde edecek.

"Yaklaşık 100 bin yolcuyu geçeceğiz"

Türkiye açısından kruvaziyer turizminin doğru adımlarla ve hızlı bir şekilde arttığını kaydeden İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, "Uzun yıllardan sonra ilk defa 2 tane gemi İzmir Limanı'na aynı anda geldi. Bir gemide yaklaşık 3 bin 567 yolcumuz var. Diğerinde de bin 194 tane yolcumuz var. Bu sene İzmir Limanı özelinde düşünürsek yaklaşık 100 bin yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Yaklaşık 68 sefer yapılabilecek. Bu sadece İzmir için ama bölgemizde hem Çeşme hem Kuşadası Limanlarımız var. Kuşadası Limanımıza bu sene 550'ye yakın gemi beklemekteyiz. Çeşme Limanı'na bu sene 103 gemi beklemekteyiz. Uzun yıllardan sonra, pandemiden sonra neredeyse sıfıra kadar düşen kruvaziyer yolcu veya kruvaziyer uğrakları Türkiye limanları için inanılmaz derecede artış göstermeye başladılar" ifadelerine yer verdi.

2024 yılında 2 milyonun üzerinde turistin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirten Öztürk, şu sözlere yer verdi:

"Önümüzdeki günlerde tanıtımlara daha da hız vermemiz gerektiğini de düşünüyoruz. Bu tanıtımlarla çok rahat bir şekilde Akdeniz'de hatırı sayılır bir yere kurvaziyer konusunda geleceğinizden hiçbir kuşkumuz yok."

"İzmir de yolcu değişiminin yapılabildiği bir liman haline gelmeli"

Kruvaziyer gemilerinin limanda geceleme yapmayacağını aktaran Öztürk, "Sabah gelip öğleden sonra, akşama doğru hareket ediyorlar. Kruvaziyer hatlarının veya kurvaziyer turizmin doğasında bu var. Fakat bizim önümüzdeki yıllarda yapmamız gereken; nasıl İstanbul bir home port yolcu değişiminin de yapılabildiği bir limansa aynı şekilde İzmir'in de yolcu değişiminin yapılabildiği bir liman haline gelmesi için çaba göstermeliyiz. Böylelikle turistlerin burada kalış sürelerini uzatıp daha çok turizmden gelir elde etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.