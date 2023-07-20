İzmir'e getirilen Sloug gemisi hakkında açıklama yapıldı

Şimşekler Gemi Söküm Şirketi, söküm için İzmir'e getirilen Sloug isimli geminin faal iken ham petrol depolama gemisi olarak hizmet verdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İzmir'e getirilen Sloug isimli gemiyle ilgili birtakım haberlerin gerçek olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle söz konusu satın alınan geminin 'kimyasal atık depolama' gemisi veya 'kimyasal atık' ile ilgili herhangi bir bağı olmadığını net bir şekilde ifade etmek isteriz. 7236191 IMO no'lu SLOUG gemisi, bir 'ham petrol depolama' tankeridir. Hizmet süresi sona erdikten sonra satılığa çıkartılan bu gemi, başka bir özel şirket tarafından satın alınmış ve bulunduğu bölgeden çekilerek Mısır'da bir tersaneye götürülmüştür. Götürüldüğü bu tersanede her ham petrol tankerinde görev süresi bittikten sonra gerçekleştirildiği üzere, geminin tanklarında 'kalıntı' olarak arta kalan kurum vb. malzemeler için temizleme işlemi başlatılmıştır. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra geminin mevcut sahibi, gemiyi geri dönüşüme satmak üzere karar almış ve şirketimiz ile irtibata geçmiştir."

Gemi ile ilgili gerekli denetimlerin akredite kuruluşlar tarafından yapıldığı belirtilerek, "Tüm bunların neticesinde ön bildirimi de öncesinde yapılmış olması sureti ile söz konusu gemi 24 Şubat 2023 tarihinde satıcı şirket tarafından teslimatı gerçekleştirilerek tersanemize yanaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.