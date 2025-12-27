Hayvansal gıdaların ithalatına sıkı kontrol

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), ithal edilen hayvansal gıdalara yönelik kontrollerde, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili işletmenin onayının iptal edilebildiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'ye insan tüketimi amacıyla ithal edilecek süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile jelatin ve kolajen gibi hayvansal gıdaların ülke ve işletme onay işlemlerinin, gıda güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla GKGM tarafından yürütüldüğü belirtildi.

İthalat talebinde bulunan ülkelerin gıda güvenliği sistemlerinin ayrıntılı olarak incelendiğine ve gerekli görülen durumlarda ilgili ülkelerde yerinde denetimler yapıldığına işaret edilen açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan ülke ve işletmelerin, Türkiye Cumhuriyeti Onaylı İşletme Sistemi (TROİS) üzerinden kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, TROİS sistemine "https://trois.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Denetimler veya ithalat kontrolleri sırasında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, ilgili işletmenin onayı askıya alınabilmekte veya iptal edilebilmektedir. Gıda güvenliği riski oluşması durumunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi GKGM'ye aittir. Bu kapsamda hazırlanan 'Türkiye Cumhuriyeti'ne Belirli Hayvansal Gıdaların İthalatına Yönelik Ülke/İşletme Onay Prosedürü', Bakanlığımızın resmi internet sitesinde yayımlanmış olup 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Prosedüre 'https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat' adresinden erişilebilir."