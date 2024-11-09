İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 8.566,62 ve en yüksek 9.195,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,37 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 azalışla 2 bin 975 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,03 düşüşle 20 bin 182 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,62 azalarak 4 bin 983 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kazanarak 34,3690 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1 azalışla 36,9560 liraya düştü.

HANGİ FONLAR KAZANDIRDI?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,41 ve emeklilik fonları yüzde 0,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,30 ile "karma ve değişken" fonlar oldu.