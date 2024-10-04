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İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
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Küresel kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken ekonomik sıkıntıların vurduğu son şirket İstanbul'da 7 oteli bulunan Nova Plaza Hotels oldu. Artan maliyetleri gerekçe gösteren Nova Plaza Hotels, ekim ayı itibarıyla 3 otelini kapattığını duyurdu.

Ekonomik krizin teslim aldığı son firma İstanbul'da 7 oteli bulunan Nova Plaza Hotels oldu. Megakent'in ünlü otel zinciri artan operasyonel maliyetler sebebiyle 1 Ekim'den itibaren 3 otelini kapattığını duyurdu.

Nova Plaza Hotels'den yapılan açıklamada "1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Nova Plaza Park, Nova Plaza Taksim Square ve Nova Plaza Boutique otellerimiz faaliyetlerini durduracaktır" denildi.

İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

"4 OTEL VE 710 ODA İLE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Nova Plaza Hotels CEO'su Batuhan Aydoğdu kapatma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydoğdu açıklamasında şunları kaydetti; "Bizi bu noktaya getiren ilk göz ağrılarımız ile bugün itibari ile artan operasyonel maliyetler sebebi ile vedalaşmak durumunda kaldık. Bugüne kadar canını dişine takıp çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Daha sağlıklı büyümek adına aldığımız geçici süreli küçülme kararımızın ardından 2025 ve 2026 yılında yurt içi ve yurt dışında takibini yaptığımız projelerimiz ile daha da büyümeyi hedefliyoruz. Şimdilik 4 otel ve 710 oda ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen çalıştığımız tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederim."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Turizm Finans Dünya

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