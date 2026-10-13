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İstanbul serbest piyasada dolar 49,3610 liradan, avro 55,2140 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,3610 liradan, avro 55,2140 liradan güne başladı. Dolar 49,3590 liradan alınırken 49,3610 liradan satılıyor; avro ise 55,2120 liradan alınıp 55,2140 liradan satılıyor. Dün dolar 49,3350, avro 55,1700 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3610 liradan, avro 55,2140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,3590 liradan alınan dolar, 49,3610 liradan satılıyor. 55,2120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,2140 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,3350 lira, avronun satış fiyatı ise 55,1700 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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