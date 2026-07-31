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İstanbul Medipol Üniversitesi Coursera ile işbirliğine imza attı

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- İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk: "Öğrencilerimizi yalnızca kendi alanlarında yetkin bireyler olarak değil, araştıran, sorgulayan, disiplinler arası düşünebilen ve yeni teknolojileri etkin kullanabilen bilim insanları olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

İstanbul Medipol Üniversitesi, öğrencileri, akademisyenleri ve sağlık profesyonellerinin uluslararası eğitim içeriklerine erişimini artırmak amacıyla çevrim içi eğitim platformu Coursera ile işbirliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında üniversite mensupları, dünyanın önde gelen üniversiteleri ve teknoloji şirketlerince hazırlanan eğitim içerikleri ile uluslararası geçerliliğe sahip sertifika programlarına erişebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, anlaşmanın üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma vizyonunu destekleyen önemli bir adım olduğunu belirtti.

Güntürk, yapay zeka, genomik, büyük veri ve kişiselleştirilmiş tıp gibi alanlarda yaşanan gelişmelerin sağlık sistemlerinden mühendisliğe kadar birçok sektörde köklü dönüşümleri beraberinde getirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Üniversite olarak öğrencileri bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil aynı zamanda yön veren aktörleri olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca kendi alanlarında yetkin bireyler olarak değil, araştıran, sorgulayan, disiplinler arası düşünebilen ve yeni teknolojileri etkin kullanabilen bilim insanları olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Coursera işbirliği sayesinde öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve hekimlerimiz dünyanın önde gelen üniversiteleri ile teknoloji şirketlerinin hazırladığı eğitim içeriklerinden yararlanarak mevcut akademik eğitimlerini daha da zenginleştirme imkanı bulacak."

İşbirliğinin yaşam boyu öğrenme anlayışını güçlendireceğini aktaran Güntürk, uluslararası eğitim içeriklerine erişimin araştırma kapasitesini artıracağını, bilimsel üretimi destekleyeceğini ve üniversitenin küresel akademik işbirliklerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Güntürk, "Bilgiye erişimin sınırlarının ortadan kalktığı günümüzde en önemli avantaj, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmek ve onu yeni bilgiye dönüştürebilmektir. Hedefimiz yalnızca bilgiyi takip eden değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve küresel ölçekte rekabet edebilen mezunlar yetiştirmektir." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni akademik işbirlikleri ve bilimsel üretim açısından önemli fırsatlar oluşturacak"

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer de Coursera işbirliğinin üniversitede sunulan tıp eğitimini zenginleştireceğini belirtti.

Ömer, sağlık alanında bilgi üretimi ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlediğine dikkati çekerek, "Hekimlerin mezuniyet öncesinde olduğu kadar meslek yaşamları boyunca da kendilerini sürekli geliştirmeleri önem taşıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi olarak öğrencilerimize uluslararası standartlarda güçlü bir tıp eğitimi sunuyoruz. Coursera işbirliği ise bu eğitimi destekleyen önemli bir imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Tıp eğitiminin giderek disiplinler arası bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Ömer, yapay zeka, veri bilimi, biyomedikal mühendisliği ve diğer ileri teknoloji alanlarına yönelik eğitim içeriklerinin öğrencilerin akademik gelişimini destekleyeceğini ve araştırma kültürünü güçlendireceğini kaydetti.

Ömer, işbirliğinin üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine de katkı sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz dünyanın önde gelen üniversiteleri ile teknoloji şirketlerinin hazırladığı içeriklerden yararlanarak eğitimlerini küresel bilgi kaynaklarıyla zenginleştirecek, uluslararası geçerliliğe sahip eğitim ve sertifika programlarına erişim fırsatı elde edecek. Öğrencilerin ve akademisyenlerin dünyanın önde gelen üniversiteleriyle aynı eğitim kaynaklarından yararlanması ortak araştırmalar, yeni akademik işbirlikleri ve bilimsel üretim açısından önemli fırsatlar oluşturacak."

Kaynak: AA
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