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Amerikan doları Türk lirası karşısında geçen haftanın zirvesini geride bırakarak yeni rekor kırdı

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İstanbul serbest piyasada dolar 34,9620 liradan, avro 36,8190 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki gün satış fiyatı 34,9500 lira, avronun ise 36,7460 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9620 liradan, avro 36,8190 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 34,9600 liradan alınan dolar, 34,9620 liradan satılıyor.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,9500 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7460 lira olmuştu.

EURO NE KADAR?

36,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8190 lira olarak belirlendi.

FED FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ZAYIFLIYOR

Piyasa uzmanları, FED'in sıkı para politikasını sürdürme ihtimalinin yükseldiğine dikkat çekerek, bu durumun gelişmekte olan ülkelerde döviz kurlarını daha da yukarı taşıyabileceğini belirtti. Özellikle yüksek enflasyon ve global belirsizliklerin etkisiyle, Türk Lirası üzerindeki baskının arttığı ifade ediliyor.

PİYASALAR TEDİRGİN

FED'in faiz kararları üzerindeki belirsizlik, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaların döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Döviz kuru artışının ithalat maliyetlerini artırması ve fiyatlar genel düzeyine etkisi, önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarını daha kritik hale getirebilir. Analistler, piyasaların hem global hem de yerel gelişmeleri yakından takip ettiğini ve dolar kurundaki yükselişin devam edebileceğini öngörüyor. Bu süreçte, hükümetin ve Merkez Bankası'nın alacağı önlemler merakla bekleniyor. Amerikan doları Türk lirası karşısında tarihi zirveye ulaştı.

Amerikan doları Türk lirası karşısında geçen haftanın zirvesini geride bırakarak yeni rekor kırdı
Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

dolar almak karşılığı olmayan paraya itibar etmektir ben gram altın alıyorum herkes aynısını yapsa dünyada emperyalizm çöker

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