İstanbul'da dolar güne 49,5520 liradan, avro 55,6770 liradan başladı

İstanbul'da dolar güne 49,5520 liradan, avro 55,6770 liradan başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar güne 49,5520 liradan, avro 55,6770 liradan başladı. Serbest piyasada dolar 49,5500 liradan alınıp 49,5520 liradan satılıyor, avro ise 55,6750 liradan alınıp 55,6770 liradan satılıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,5520 liradan, avro 55,6770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,5500 liradan alınan dolar, 49,5520 liradan satılıyor. 55,6750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6770 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 49,5280 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7840 lira olmuştu.
Kaynak: AA