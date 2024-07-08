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İŞKUR, 691 Bin Kişinin İşe Yerleşmesine Aracılık Etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Ocak ile Haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyla Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) Ocak ile Haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medya hesabından, İŞKUR'un Ocak-Haziran 2024 döneminde 691 bin 55 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, "İŞKUR'un hazırladığı ve 2024'ün ilk yarısında hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Haziran ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında; 691 bin 55 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Işıkhan İŞKUR Ekonomi Güncel Haberler

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