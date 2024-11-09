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İŞKUR, 2024'te 1.2 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi

İŞKUR, 2024'te 1.2 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, 2 milyon 615 bin 492 bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İşkur'un ocak-ekim dönemindeki hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Ekim Ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında; 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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