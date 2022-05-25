İpekyolu Belediyesi vatandaşlara 100 bin fide dağıtacak - Haberler

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından "fide bizden üretim sizden" projesi kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtılan sebze fideleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından evlerinin balkonunda, terasında veya bahçesinde ekim yapmak isteyenlere 100 bin domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi teslim edildi.

Kaymakam Aydın da Selimbey Mahallesi'ne giderek vatandaşlara teslim ettikleri fidelerin ekimini yaptı.

Belediye olarak 100 bin fideyi vatandaşların evlerine kadar ulaştırdıklarını belirten Aydın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerindeki gibi, çiftçilerimizden, hemşerilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda tarıma, çiftçiye yönelik sürdürdüğümüz desteklerimiz devam ediyor. İpekyolu Belediyesi olarak bu yıl toplam 100 bin fideyi ilçe sınırlarımızda ikamet edenlerin evlerine kadar ulaştırıyoruz. Bugün hemşerilerimizle birlikte fideleri toprakla buluşturarak can sularını verdik. Dağıtımlarımız cuma gününe kadar devam edecek. İnşallah organik ve sağlıklı sebzelerle bahçelerimizle, sofralarımız bereketlenecek." diye konuştu.

Projeden duydukları memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Aydın'a teşekkür etti.