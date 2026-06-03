IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanı yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı'nın yeni çağrısına ilişkin paylaşım yaptı.

Kırsala bereket, girişimcilere güç olmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları ifade etti:

"30 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanı bugün yayımlandı. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbiri kapsamında, süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesislerini, süt toplama merkezlerini, soğuk hava depolarını destekleyeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında, vatandaşlarımızı desteklerle buluşturarak, üretim gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."